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Белорусского "шпиона" привезли на суд избитым: защитники требуют экспертизы

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Юрий Политика
Юрий Политика / Радио Свобода

Гражданина Беларуси Юрия Политику привезли на очередное заседание суда в Чернигове с синяком под левым глазом. Председатель судебной коллегии Новозаводского районного суда Чернигова Светлана Чанцова обратила на это внимание после заявления адвокатов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сам Юрий Политика заявил, что не помнит обстоятельств получения травмы.

"Это произошло 7 августа, а 10 августа сделали операцию на виске. Мне плохо, болит голова", - сообщил он.

В свою очередь прокурор Сергей Домашенко сообщил, что обвиняемый получил травмы в изоляторе "из-за личной неосторожности при посещении санузла". После осмотра медиками изолятора его отправили в Черниговскую городскую больницу, где диагностировали перелом левой кости виска.

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В то же время сам Юрий Политика не помнит, сколько находился в больнице. По его словам, уже после этого события его уже в изоляторе посещали мать и российский консул.

Судьи пытались выяснить обстоятельства получения травмы, но на все вопросы белорус отвечал: "Не помню. Мне плохо, меня тошнит".

В итоге суд объявил перерыв для предоставления подсудимому медицинской помощи.

Адвокаты требуют от судебной коллегии назначить судебно-медицинскую экспертизу. В свою очередь прокурор сообщил, что правоохранительные органы начали проверку этой ситуации.

По словам адвокатов, они не были проинформированы об инциденте в изоляторе, как этого требует законодательство. О травмах они узнали только сегодня перед началом судебного заседания.

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство обвинения о продлении ареста, срок которого истекает завтра, 28 августа.

Напомним, судебный процесс над гражданином Беларуси Юрием Политикой начался 5 марта 2018. Его обвиняют в шпионаже в пользу России.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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