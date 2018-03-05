14:19
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине судят белоруса по обвинению в шпионаже

241 Читати новину українською
Юрий Политика
Юрий Политика / УП

В Чернигове начался судебный процесс над 33-летним гражданином Беларуси Юрием Политикой. Его обвиняют в шпионаже. Во время задержания у него обнаружили на смартфоне аэросъемку зоны АТО и секретную карту наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года, между Мариуполем и Новоазовском.

Задержали Юрия Политику еще 16 июня 2017 года, когда он автобусом направлялся в Гомель из Чернигова. Хотя "вести" возможного шпиона украинские спецслужбы начали еще задолго до этого. Как пишет "Украинская правда", все из-за его заинтересованности войной на Донбассе, участием белорусов в этой войне, где и как Украина может использовать противотанковые ракетные комплексы, размещением украинских войск и тому подобное.

Читайте также: Беларусь не сможет отправить миротворцев на Донбасс: в МИД назвали весомую причину

Выведать информацию белорус пытался в организации, где есть немало участников АТО, которые часто ездят на Донбасс в качестве волонтеров. Именно бывший боец батальона "Донбасс" и "сдал" белоруса СБУ, а те уже несколько месяцев "вели" его.

Сам Юрий Политика обвинения отвергает. Заявляет, что после задержания на него оказывалось давление и ему угрожали. Для этого даже вывозили в лес.

"Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно", – рассказал Политика.

Пока же он находится в СИЗО. Его дело постоянно затягивается. Предварительные слушания должны были состояться 27 февраля, однако их перенесли аж на 27 марта. Его судьбу решит коллегия из троих судей. За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Суд над украинским журналистом Шаройко в Беларуси: приговор суда держат в тайне

Стоит отметить, что через два месяца после задержания Политики, в беларуси исчез украинец Павел Гриб, которого впоследствии российские спецслужбы обвинили в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. А впоследствии в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Как и Политику, его обвиняют в шпионаже, только на этот раз в пользу Украины против Беларуси. Тайный суд над Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде в отношении белорусского "шпиона".

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Новости Беларуси Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 210
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
325
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1630
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
534
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1278
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук