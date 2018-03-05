В Украине судят белоруса по обвинению в шпионаже

В Чернигове начался судебный процесс над 33-летним гражданином Беларуси Юрием Политикой. Его обвиняют в шпионаже. Во время задержания у него обнаружили на смартфоне аэросъемку зоны АТО и секретную карту наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года, между Мариуполем и Новоазовском.

Задержали Юрия Политику еще 16 июня 2017 года, когда он автобусом направлялся в Гомель из Чернигова. Хотя "вести" возможного шпиона украинские спецслужбы начали еще задолго до этого. Как пишет "Украинская правда", все из-за его заинтересованности войной на Донбассе, участием белорусов в этой войне, где и как Украина может использовать противотанковые ракетные комплексы, размещением украинских войск и тому подобное.

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Выведать информацию белорус пытался в организации, где есть немало участников АТО, которые часто ездят на Донбасс в качестве волонтеров. Именно бывший боец батальона "Донбасс" и "сдал" белоруса СБУ, а те уже несколько месяцев "вели" его.

Сам Юрий Политика обвинения отвергает. Заявляет, что после задержания на него оказывалось давление и ему угрожали. Для этого даже вывозили в лес.

"Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно", – рассказал Политика.

Пока же он находится в СИЗО. Его дело постоянно затягивается. Предварительные слушания должны были состояться 27 февраля, однако их перенесли аж на 27 марта. Его судьбу решит коллегия из троих судей. За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Стоит отметить, что через два месяца после задержания Политики, в беларуси исчез украинец Павел Гриб, которого впоследствии российские спецслужбы обвинили в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. А впоследствии в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Как и Политику, его обвиняют в шпионаже, только на этот раз в пользу Украины против Беларуси. Тайный суд над Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде в отношении белорусского "шпиона".