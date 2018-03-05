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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні судять білоруса за звинувачення у шпигунстві

281 Читать новость на русском
Юрій Політика
Юрій Політика / УП

У Чернігові розпочався судовий процес над 33-літнім громадянином Білорусі Юрієм Політикою. Його звинувачують у шпигунстві. Під час затримання в нього виявили на смартфоні аерозйомку зони АТО та секретну карту наступальної операції "Шторм", яку ЗСУ планували на початку липня 2017 року, між Маріуполем і Новоазовськом.

Затримали Юрія Політику ще 16 червня 2017 року, коли він автобусом направлявся до Гомеля з Чернігова. Хоча «вести» можливого шпигуна українські спецслужби розпочали ще задовго до цього. Як пише "Українська правда", все через його зацікавленість війною на Донбасі, участю білорусів у цій війні, де і як Україна може використати протитанкові ракетні комплекси, розміщення українських військ тощо.

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Вивідати інформацію білорус намагався у організації, де є чимало учасників АТО, які часто їздять на Донбас як волонтери. Саме колишній боєць батальйону "Донбас" і "здав" білоруса СБУ, а ті вже декілька місяців "вели" його.

Сам Юрій Політика звинувачення відкидає. Заявляє, що після затримання на нього чинився тиск і йому погрожували. Для цього навіть вивозили в ліс.

"Я повністю заперечую свою провину. Нічого з того, що мені приписують, не було. Я – не шпигун! Ні на кого не працював – ні на Білорусь, ні на Росію. У них є тільки одні припущення – то я працював на КДБ Білорусі, то на ФСБ Росії. Вони самі не впевнені точно", – розповів Політика.

Поки ж він перебував в СІЗО. Його справа постійно затягується. Попередні слухання мали відбутися 27 лютого, однак їх перенесли аж на 27 березня. Його долю вирішить колегія з трьох суддів. За інтерес до секретних даних білорусу загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

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Варто зазначити, що через два місяці після затримання Політики, у білорусі зник українець Павло Гриб, якого згодом російські спецслужби звинуватили у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. А згодом у Білорусі затримали і українського журналіста Павла Шаройка. Як і Політику, його звинувачують у шпигунстві, тільки цього разу на користь України проти Білорусі. Таємний суд над Шаройком почався практично синхронно з засіданнями в Чернігівському райсуді за білоруським "шпигуном".

Теги: Новини України Новини політики СБУ Новини Білорусі Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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