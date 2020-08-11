Следственный комитет Беларуси пригрозил демонстрантам, которые в ходе протеста применяют собственные автомобили. Протестующим обещают, что власть конфискует транспортные средства.

Автомобили, используемые для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, заявили в Следственном комитете Беларуси. Об этом пишет портал TUT.BY.

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Следовательно, когда авто считается якобы орудием преступления, оно должно быть конфисковано для установления всех фактических обстоятельств по уголовному делу.

Поэтому автомобили будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами,

– заявили в Следкоме.

Как работает белорусский "автомайдан":

Прежде всего протестующие используют свои автомобили для того, чтобы блокировать военную технику силовиков. Для этого блокировали перекресток и целые дороги.

Позже дошло и до того, что протестующие пробовали сбивать бойцов ОМОНа. Один из таких моментов попал на видео – авто ехали на бойцов, а те начали в него стрелять и бросать светошумовые гранаты.

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