Белорусскому "автомайдану" угрожают конфискацией автомобилей
Следственный комитет Беларуси пригрозил демонстрантам, которые в ходе протеста применяют собственные автомобили. Протестующим обещают, что власть конфискует транспортные средства.
Автомобили, используемые для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, заявили в Следственном комитете Беларуси. Об этом пишет портал TUT.BY.
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Следовательно, когда авто считается якобы орудием преступления, оно должно быть конфисковано для установления всех фактических обстоятельств по уголовному делу.
Поэтому автомобили будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами,
– заявили в Следкоме.
Как работает белорусский "автомайдан":
- Прежде всего протестующие используют свои автомобили для того, чтобы блокировать военную технику силовиков. Для этого блокировали перекресток и целые дороги.
- Позже дошло и до того, что протестующие пробовали сбивать бойцов ОМОНа. Один из таких моментов попал на видео – авто ехали на бойцов, а те начали в него стрелять и бросать светошумовые гранаты.
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