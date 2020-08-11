Слідчий комітет Білорусі пригрозив демонстрантам, які в ході протесту застосовують власні автомобілі. Протестувальникам обіцяють, що влада конфіскує транспортні засоби.

Автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину, заявили в Слідчому комітеті Білорусі. Про це пише портал TUT.BY.

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Відтак коли авто вважається буцімто знаряддям злочину, воно має бути конфісковано для встановлення всіх фактичних обставин у кримінальній справі.

Через це автомобілі будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами,

– заявили в Слідкомі.

Як працює білоруський "автомайдан":

Передовсім протестувальники використовують свої автомобілі для того, щоб блокувати військову техніку силовиків. Для цього блокували перехрестя й цілі дороги.

Пізніше дійшло й до того, що протестувальники пробували збивати бійців ОМОНу. Один з таких моментів потрапив на відео – авто їхали на бійців, а ті почали в нього стріляти й кидати світлошумові гранати.

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