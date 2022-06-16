Учения с воинскими частями тылового обеспечения длились несколько дней – с 14 по 16 июня. Об этом было предупреждено в отчете Генштаба ВСУ.

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Что сейчас происходит на границе

Рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. Кроме этого, продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.

Также оккупанты обстреливают Север. В частности, из артиллерии стреляли в районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Уланово, Сопычь и Барановка Сумской области. Также нанесли авиаудары из пары вертолетов Ка-52 неподалеку от Глухова в Сумской области.

На Слобожанском направлении захватчики ведут бои, чтобы удерживать подразделения Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону госграницы.

Есть ли угроза из Беларуси

Соагрессором Беларусь стала с первого дня войны, когда с ее территории российские войска зашли в Киевскую область. Кроме того, оттуда регулярно запускают вражеские ракеты. Однако военную активность возле границы в Беларуси наблюдают в течение последнего месяца.

Белорусскую армию приводят к высшим степеням боевой готовности. Сами белорусы не мотивированы воевать против украинцев. Эксперты отмечают, дело в том, дожмет ли Путин Лукашенко.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, если Лукашенко отважится, это станет для него военной катастрофой.

15 июня близи границы начали свою деятельность пункты приема мобилизованных. Там будут принимать тех, кто достиг призывного возраста.

В Госпогранслужбе отметили, что Беларусь разместила на границе 7 своих батальонов, привлекли и подразделения МВД. Однако Украина пока не фиксирует ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение. Правда, там до сих пор есть и российские военные, их точное количество неизвестно.

В любом случае Украина тщательно отслеживает ситуацию, ВСУ наготове.

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