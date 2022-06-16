Учения с воинскими частями тылового обеспечения длились несколько дней – с 14 по 16 июня. Об этом было предупреждено в отчете Генштаба ВСУ.
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Что сейчас происходит на границе
Рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. Кроме этого, продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.
Также оккупанты обстреливают Север. В частности, из артиллерии стреляли в районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Уланово, Сопычь и Барановка Сумской области. Также нанесли авиаудары из пары вертолетов Ка-52 неподалеку от Глухова в Сумской области.
На Слобожанском направлении захватчики ведут бои, чтобы удерживать подразделения Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону госграницы.
Есть ли угроза из Беларуси
Соагрессором Беларусь стала с первого дня войны, когда с ее территории российские войска зашли в Киевскую область. Кроме того, оттуда регулярно запускают вражеские ракеты. Однако военную активность возле границы в Беларуси наблюдают в течение последнего месяца.
- Белорусскую армию приводят к высшим степеням боевой готовности. Сами белорусы не мотивированы воевать против украинцев. Эксперты отмечают, дело в том, дожмет ли Путин Лукашенко.
- Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, если Лукашенко отважится, это станет для него военной катастрофой.
- 15 июня близи границы начали свою деятельность пункты приема мобилизованных. Там будут принимать тех, кто достиг призывного возраста.
- В Госпогранслужбе отметили, что Беларусь разместила на границе 7 своих батальонов, привлекли и подразделения МВД. Однако Украина пока не фиксирует ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение. Правда, там до сих пор есть и российские военные, их точное количество неизвестно.
- В любом случае Украина тщательно отслеживает ситуацию, ВСУ наготове.
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