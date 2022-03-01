В сети опубликовали видео со звуками от якобы гудения истребителей. Ролик был снят в городе Жлобин Гомельской области.
Важно Разведка назвала имена белорусских командиров, бомбящих Украину
3 минуты назад пролетел над Жлобином, по звуку, истребитель,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео гудения истребителей в Беларуси:
Заметим, по данным нашей разведки, Россия готовит сознательную провокацию, чтобы оправдать нападение Беларуси на Украину. У нашей границы уже расположены 300 белорусских танков.
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