В сети опубликовали видео со звуками от якобы гудения истребителей. Ролик был снят в городе Жлобин Гомельской области.

Важно Разведка назвала имена белорусских командиров, бомбящих Украину

3 минуты назад пролетел над Жлобином, по звуку, истребитель,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео гудения истребителей в Беларуси:

Заметим, по данным нашей разведки, Россия готовит сознательную провокацию, чтобы оправдать нападение Беларуси на Украину. У нашей границы уже расположены 300 белорусских танков.

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