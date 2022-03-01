У мережі опублікували відео зі звуками від нібито гудіння винищувачів. Ролик зняли у місті Жлобин Гомельської області.

Важливо Розвідка назвала імена білоруських командирів, які бомбардують Україну

3 хвилини тому пролетів над Жлобином, по звуку, винищувач,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео гудіння винищувачів у Білорусі:

Зауважимо, за даними нашої розвідки Росія готує свідому провокацію, аби виправдати напад Білорусі на Україну. Біля нашого кордону вже розташовані 300 білоруських танків.

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