По всей Беларуси 23 декабря состоялись вечерние и утренние акции протеста. Жители городов выходили на марши с оппозиционными плакатами в руках.

Вечерние протесты в Беларуси

В Минске белорусы выстроились в цепь солидарности с национальными флагами, сообщает NEXTA. В другой части столицы состоялся районный марш. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки

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Также марш устроили в Новополоцке. В Слуцке и Семкове люди передавали всем свободным белорусам "привет" и скандировали "вместе победим". В Заславле жители вышли на акцию протеста, держа в руках плакаты "В новый год – без Лукашенко".

Жители Серебрянки вышли на митинг утром. Также утром к протесту присоединились некоторые районы в Минске.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко проходят более 4 месяцев. Особенно ситуация обостряется на выходные, однако глава государства на уступки не идет.

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Протесты в Беларуси / Фото Nexta