Белорусы устроили вечерние протесты по всей стране: фото и видео
По всей Беларуси 23 декабря состоялись вечерние и утренние акции протеста. Жители городов выходили на марши с оппозиционными плакатами в руках.
Вечерние протесты в Беларуси
В Минске белорусы выстроились в цепь солидарности с национальными флагами, сообщает NEXTA. В другой части столицы состоялся районный марш. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки
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Также марш устроили в Новополоцке. В Слуцке и Семкове люди передавали всем свободным белорусам "привет" и скандировали "вместе победим". В Заславле жители вышли на акцию протеста, держа в руках плакаты "В новый год – без Лукашенко".
Жители Серебрянки вышли на митинг утром. Также утром к протесту присоединились некоторые районы в Минске.
Протесты в Беларуси / Фото Nexta
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