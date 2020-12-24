По всій Білорусі 23 грудня відбулись вечірні та ранкові акції протесту. Жителі міст виходили на марші з опозиційними плакатами в руках.

Вечірні протести у Білорусі

У Мінську білоруси вишикувались у ланцюг солідарності з національними прапорами, повідомляє NEXTA. В іншій частині столиці відбувся районний марш. Машини, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки

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Також марш влаштували у Новополоцьку. У Слуцьку та Семкові люди передавали всім вільним білорусам "привіт" та скандували "Разом переможемо". У Заславлі жителі вийшли на акцію протесту, тримаючи в руках плакати "У новий рік – без Лукашенка".

Жителі Серебрянки вийшли на мітинг зранку. Також вранці до протесту приєднались деякі райони у Мінську.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка відбуваються понад 4 місяці. Особливо ситуація загострюється на вихідні, однак глава держави на поступки не йде.

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Протести у Білорусі / Фото Nexta