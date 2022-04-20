Как сообщают местные жители, захватчики полностью распилили школьную мебель на дрова. Во внутреннем дворе они ремонтируют технику, стирают вещи и сушат одежду. Также оккупанты возобновили работу столовой, чтобы готовить еду.

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К тому же вблизи шашлычной "Белая акация" оккупанты проверяют все автомобили, а в помещении – дежурят.

Врываются в квартиры

Оккупанты проводят обыски в квартирах гражданских людей: ищут оружие, раздевают мужчин и проверяют их татуировки, хотят найти правоохранителей.

Тем не менее, почти во всех населенных пунктах Белозерской территориальной общины есть электричество и вода. Газ в баллонах почти закончился.

Энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в наличии в 22 из 25 населенных пунктов общины. Газ в баллонах практически закончился, – говорится в сообщении.

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