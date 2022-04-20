Як повідомляють місцеві жителі, загарбники повністю розпиляли шкільні меблі на дрова. У внутрішньому дворі вони ремонтують техніку, перуть речі та сушать одяг. Також окупанти відновили роботу їдальні, щоб готувати їжу.

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До того ж поблизу шашличної "Біла акація" окупанти перевіряють усі автомобілі, а в приміщенні – чергують.

Вриваються в помешкання

Окупанти проводять обшуки в квартирах цивільних людей: шукають зброю, роздягають чоловіків та перевіряють їхні татуювання, хочуть знайти правоохоронців.

Попри все, майже у всіх населених пунктах Білозерської територіальної громади є електрика та вода. Газ у балонах майже закінчився.

Енергопостачання, водопостачання та газопостачання в наявності у 22 із 25 населених пунктів громади. Газ в балонах практично закінчився, – йдеться у повідомленні.

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