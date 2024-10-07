Издание Vikna отмечает, что боровики, как еще называют белые грибы, растут на влажных почвах. Поэтому грибы советуют искать у рек, источников, ручьев и на влажных частях лесов.
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Однако белые грибы не растут в очень темных местах, ведь они любят освещенные солнцем участки. Также они часто прячутся под мхом и опавшими листьями.
Где лучше искать белые грибы
Возле Львова грибными считают село Дубина, село Лихобора, поселок городского типа Славское Стрыйского района, а также Сходница Дрогобычского района.
В Карпатах грибными считаются:
- Кривопольский перевал;
- Царевка;
- Орив;
- Орявчик;
- Тухля;
- Гребенное;
- Полонина Дуконя возле Шибеного;
- Микулинцы;
- Ильковцы;
- Счастливое;
- Крытое.
На Киевщине белые грибы собирают возле Дымера, Сухолучье, Вышгорода, Броваров, Бородянки, Макарова. Однако людей предупреждают, что после деоккупации ходить в эти леса очень опасно из-за вероятности подрыва на взрывоопасных предметах. Поэтому грибникам не советуют отправляться в леса Киевской области.
На Волыни грибными являются Полапы, Розничи, Буцинская горка. В Винницком районе Медвидка и Немирова.