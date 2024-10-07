Видання Vikna зазначає, що боровики, як ще називають білі гриби, ростуть на вологих ґрунтах. Тож гриби радять шукати біля річок, джерел, струмків та на вологих частинах лісів.

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Проте білі гриби не ростуть в дуже темних місцях, адже вони люблять освітлені сонцем ділянки. Також вони часто ховаються під мохом та опалим листям.

Де краще шукати білі гриби

Біля Львова грибними вважають село Дубина, село Лихобора, селище міського типу Славське Стрийського району, а також Східниця Дрогобицького району.

У Карпатах грибними вважаються:

Кривопільський перевал;

Царівка;

Орів;

Орявчик;

Тухля;

Гребенне;

Полонина Дуконя біля Шибеного;

Микулинці;

Ільківці;

Щасливе;

Крите.

На Київщині білі гриби збирають біля Димера, Сухолуччя, Вишгорода, Броварів, Бородянки, Макарова. Проте людей попереджають, що після деокупації ходити у ці ліси дуже небезпечно через ймовірність підриву на вибухонебезпечних предметах. Тож грибникам не радять вирушати у ліси Київської області.

На Волині грибними є Полапи, Розничі, Буцинська гірка. У Вінницькому районі Медвідка та Немирова.