Такую информацию сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на комментарий заместителя советника президента США по нацбезопасности Далип Сингха.

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Это остается секретом,

– сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущей, будут ли это санкции.

Далип Сингх напомнил позицию Америки, прозвучавшую в недавней беседе президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. Американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос о любой поддержке российского вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций". Отмечается, что американцы четко дали понять, какими будут последствия для Китая в таком случае.

Напомним, что министр иностранных дел Китая Ван И накануне заявил журналистам, что позиция Китая в отношении Украины базируется на его собственных оценках. Поэтому он не принимает обвинения, звучащие из-за рубежа в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.

Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая,

– привел МИД КНР слова дипломата китайским журналистам.

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