Два представителя Белого дома рассказали, что для этого Вулф недавно присоединился к Совету национальной безопасности США. Он офицер армии по бронетехнике и имеет опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе и Госдепартаменте США.

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Белый дом назначил генерала для координации военной помощи для Украины

Белый дом пригласил генерал-майора для координации военной помощи, предоставляемой Украине.

"Его опыт в должности заместителя в Глобальной коалиции для победы над ИГИЛ будет удивительным, чтобы убедиться, что эта коалиция сохранит динамику", – заметил один из чиновников.

Бывший координатор США по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте Натан Сейлз одобрил выбор Волфа на эту роль.

После 10-летней карьеры, продолжавшейся на стыке дипломатии и войны, он является правильным человеком, чтобы убедиться, что Украина получит необходимое оружие, чтобы победить кровавую захватническую войну России,

– отметил Сейлз.

Администрация Байдена работает над тем, чтобы как можно скорее оказать военную помощь Украине, поскольку считает, что война находится на критической стадии. Следующая помощь США может изменить ситуацию, когда наступление России на Востоке Украины станет более агрессивным.

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США предоставит Украине дополнительные 800 миллионов долларов помощи

Президент Джозеф Байден 21 апреля объявил, что США посылают Украине дополнительный пакет на 800 миллионов долларов, в том числе десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 тысячи боеприпасов.

Говоря о важности для Украины получения помощи, Байден перефразировал известную цитату президента Теодора Рузвельта и сказал: "Иногда мы будем говорить тихо и будем нести большое копье (на английском Javelin – 24 канал), потому что и отправляем их очень много". Байден имел в виду противотанковые ракеты, которые США предоставили украинским военным.

Это будет последнее президентское сокращение, пока Конгресс США не утвердит больше денег на оружие для Украины. Во время президентского сокращения Минобороны берет оружие и оборудование из запасов Соединенных Штатов вместо того, чтобы покупать новое у производителей.

Байден заявил, что на следующей неделе запросит Конгресс об одобрении второго пакета дополнительного финансирования для помощи Украине. Президент ожидает его "скорые действия" по этому поводу.

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