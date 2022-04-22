Двоє представників Білого дому розповіли, що для цього Вулф нещодавно приєднався до Ради національної безпеки США. Він є офіцером армії з бронетехніки та має досвід роботи у Пентагоні, Об'єднаному штабі та Держдепартаменті США.

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Білий дім призначив генерала для координації військової допомоги для України

Білий дім запросив генерал-майора для координації військової допомоги, яку надають Україні.

"Його досвід на посаді заступника у Глобальній коаліції для перемоги над ІДІЛ буде дивовижним, щоб переконатися, що ця коаліція збереже динаміку", – зауважив один з чиновників.

Колишній координатор США з боротьби з тероризмом у Держдепартаменті Натан Сейлз теж схвалив вибір Волфа на цю роль.

Після 10-річної кар'єри, яка тривала на стику дипломатії та війни, він є правильною людиною, щоб переконатися, що Україна отримає необхідну зброю, аби перемогти криваву загарбницьку війну Росії,

– зазначив Сейлз.

Адміністрація Байдена працює над тим, щоб якомога швидше надати військову допомогу Україні, адже вважає, що війна перебуває на критичній стадії. Тож наступна допомога США може змінити ситуацію, коли наступ Росії на Сході України стане агресивнішим.

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США нададуть Україні додаткові 800 мільйонів доларів допомоги

Президент Джозеф Байден 21 квітня оголосив, що США надсилають Україні додатковий пакет на 800 мільйонів доларів, зокрема десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 тисячі боєприпасів.

Говорячи про важливість для України отримання допомоги, Байден перефразував відому цитату президента Теодора Рузвельта та сказав: "Іноді ми говоритимемо тихо й будемо нести великий спис (англійською Javelin – 24 канал), тому що й відправляємо їх дуже багато". Байден мав на увазі протитанкові ракети, які США надали українським військовим.

Це буде останнє президентське скорочення, поки Конгрес США не затвердить більше грошей на зброю для України. Під час президентського скорочення Міноборони бере зброю та обладнання із запасів Сполучених Штатів замість того, щоб купувати нову у виробників.

Байден заявив, що наступного тижня зробить офіційний запит до Конгресу про схвалення другого пакету додаткового фінансування для допомоги Україні. Президент очікує на його "швидкі дії" щодо цього.

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