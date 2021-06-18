Такое мнение высказал во время телефонного брифинга советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч американского лидера.
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Поездка Байдена в Европу была очень успешной
Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил эту мантию, и нынешний глава государства решительно вернул ее,
– заявил Салливан.
Он также добавил, что европейское турне президента США было очень продуктивным, содержательным набором встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.
Основные достижения США по итогам турне
Среди основных достижений советник Байдена выделил 5 важнейших направлений, на которых удалось достичь существенного прогресса.
- инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;
- консолидация западных государств в вопросе Китая;
- договоренности об ослаблении таможенных ограничений;
- отстаивание ценностей прав человека в Китае, России и других странах;
- усиление прогресса в сфере кибербезопасности.