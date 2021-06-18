Такое мнение высказал во время телефонного брифинга советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч американского лидера.

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Поездка Байдена в Европу была очень успешной

Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил эту мантию, и нынешний глава государства решительно вернул ее,

– заявил Салливан.

Он также добавил, что европейское турне президента США было очень продуктивным, содержательным набором встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.

Основные достижения США по итогам турне

Среди основных достижений советник Байдена выделил 5 важнейших направлений, на которых удалось достичь существенного прогресса.

инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;

консолидация западных государств в вопросе Китая;

договоренности об ослаблении таможенных ограничений;

отстаивание ценностей прав человека в Китае, России и других странах;

усиление прогресса в сфере кибербезопасности.

Справка. Байден с 10 по 16 июня совершил первое европейское турне. Во время него американский лидер принял участие в саммитах G7, НАТО и Евросоюза, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным.