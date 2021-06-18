Таку думку висловив під час телефонного брифінгу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що це слід вважати "фундаментальним результатом" зустрічей американського лідера.
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Поїздка Байдена в Європу була дуже успішною
Джо Байден впевнено й майстерно надягнув мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її,
– заявив Салліван.
Він також додав, що європейське турне президента США було надзвичайно продуктивним, змістовним набором зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами.
Основні досягнення США за підсумками турне
Серед основних досягнень радник Байдена виділив 5 найважливіших напрямів, на яких удалося досягти суттєвого прогресу.
- ініціатива щодо подолання пандемії COVID-19 та забезпечення вакциною бідних країн;
- консолідація західних держав у питанні Китаю;
- домовленості про послаблення митних обмежень;
- відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах;
- посилення прогресу у сфері кібербезпеки.