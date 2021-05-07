Что заявила спикер Белого дома

Карин Жан-Пьер общалась с журналистами на борту президентского самолета 6 мая. Это происходило во время поездки главы Белого дома в город Лейк-Чарльз в штате Луизиана.

К теме В НАТО объяснили, почему не предоставляют Украине ПДЧ – Голос Америки

Один из журналистов поинтересовался у Жан-Пьер, какова позиция президента США Джо Байдена относительно стремления Украины вступить в НАТО.

В ответ на это заместитель пресс-секретаря Белого дома сначала напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Киев для того, "чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

"Его визит также подчеркивает важность принятия Украиной ключевых законопроектов для продвижения верховенства права, борьбы с коррупцией и экономических реформ, которые укрепят демократию и экономику Украины, а также будут способствовать евроатлантической интеграции", – такие слова Жан-Пьер приведены в официальной расшифровке брифинга на сайте Белого дома.

Администрация Байдена благосклонна к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов (на членство – 24 канал), когда они будут готовы и способны выполнить обязательства и смогут способствовать безопасности в евроатлантическом регионе,

– заявила Жан-Пьер.

Далее журналист попытался уточнить ответ Жан-Пьер:

Журналист: "Двери (в НАТО – 24 канал), которые остаются открытыми", не означают "нет".

Спикер: Нет, это... Мы... Мы поддерживаем это.

Журналист: Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?

Спикер: Я сказала, что Укра... Да. Да (впоследствии эти слова зачеркнули в стенограмме брифинга). Как я уже сказала, администрация Байдена привержена тому, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для претендентов.

Заметим, корреспондент газеты New York Post Стивен Нельсон, который и обратил внимание на такие действия Белого дома, назвал это "интересным обновлением".

Обратите внимание! Во время рабочей поездки в Киев Блинкен заверил, что американская сторона всячески поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО. Об этом после встречи с госсекретарем рассказал руководитель Офиса Президента Андрея Ермак.