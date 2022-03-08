Об этом сообщил сенатор от Демократической партии Крис Кунс. Он проинформировал СМИ, что соответствующее объявление может появиться если не 8, то 9 или 10 марта.

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США могут отказаться от нефти без союзников, – СМИ

Ранее Reuters информировал, что США готовы ввести запрет на импорт российской нефти без участия союзников в Европе. Об этом, говорят источники, президент Джо Байден общался в режиме видеоконференции с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Белый дом ведет переговоры с лидерами Конгресса США. Они работают над ускоренными изменениями в законодательство, запрещающими российский импорт.

Пока против запрета импорта Германия

Германия является крупнейшим покупателем российской нефти, и отбросила планы запретить импорт энергоносителей. Берлин пытается быстро переходить на альтернативные источники, однако, по словам канцлера Шольца, "в одну ночь этого не произойдет".

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