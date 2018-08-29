"Бендеры, гестапо, фашисты": в украинском автобусе заметили скандальную пассажирку

29 августа громкий случай произошел в автобусе, следовавшем из Новомосковска в Павлоград. Дело в том, что по этому маршруту ехала женщина, отметившаяся несколькими резонансными заявлениями.

Об этом написал пользователь Олег Казаков на своей странице Facebook.

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"Сажусь мирно-тихо на свое место, звонит побратим из 56 бригады, говорю на украинском языке с ним о том, о сём, и где-то через несколько минут слышу крик справа: "Хватит, хватит, бендера, я с данецка ... хохлы, бендеры ... " Я прекратил разговор, начал съемку. К сожалению "сам сок" снять не получилось, потому что оно, увидев камеру, начало избегать ксенофобских возгласов", – отметил он.

Кроме того, пользователь опубликовал видео с этой женщиной

В частности, на кадрах она отмечает, что здесь родилась, здесь и умрёт, однако выступает за мир.

Также женщина назвала автора ролика "гестапо", а его родителей – "фашистами".

В то же время героиня ролика представилась врачом Покровской центральной больницы.

Добавим, что её поведение не нравилось, в частности, другому пассажиру и тот сделал соответствующее замечание.

Внимание! Ненормативная лексика!

Напомним, в начале августа в Славянске, Донецкой области, водитель автобуса сначала отказался везти сироту, а потом к нему применил силу и начал душить.