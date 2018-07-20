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"Ватника" привязали к столбу в Чернигове: все детали громкого инцидента

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Активисты привязали мужчину к столбу с табличкой "Я – ватник": подробности
Активисты привязали мужчину к столбу с табличкой "Я – ватник": подробности / Соцсети

В Чернигове среди бела дня и прямо на улице активисты привязали к столбу человека и прикрепили к его груди табличку с надписью "Я – ватник".

Соответствующее видео появилось в сети.

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По словам Александра Тарнавского, который и выложил ролик, привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также является педофилом, и сидел в тюрьме.

К слову, на кадрах видно, что полиция, прибывшая на место происшествия, не препятствует действиям активистов. Кроме того, никто из прохожих не пытается помочь привязанному мужчине.

Как рассказали правоохранители в комментарии "Громадскому", ситуация находится под контролем. Правда, на вопрос, почему полиция не препятствует тому, что происходит, дежурный заметил: "Я не могу сказать, я не на месте".

Добавим, что после на видео можно увидеть, как патрульные отвязывают мужчину и ведут его в неизвестном направлении, и на этом ролик заканчивается.

Как впоследствии рассказал начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Черниговской области Сергей Брыль, его "пригласили" в отделение полиции для дачи показаний.

Он находится в Черниговской полиции, выражает свое мнение относительно того, кто и почему его привязал. После разговора стало известно, что это тот человек, который бросал камни в стелу Героев Небесной Сотни. В его противоправных действиях усматривается мелкое хулиганство. Дело будет направлено в суд, который может его на 15 суток арестовать,
– добавил представитель МВД.

Кроме того, Брыль отметил, что сейчас "еще непонятны подробности", и из-за отсутствия заявления говорить достаточно сложно, есть ли какие-то правонарушения в действиях тех, кто его привязывал.

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"На месте там никто на себя такую ​​ответственность не взял – что привязывали к столбу. Поэтому его и пригласили в отделение, чтобы он предоставил показания. Мы выясним в дальнейшем, что там будет, что он расскажет", – констатировал он .

По информации "UA: Чернигов", мужчина, привязанный на видео, якобы ранее был задержан за хулиганство, после того как бросил бутылки в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию, поскольку считает себя беженцем. В соцсетях пишут, что также на месте происшествия он оставил записку пророссийского содержания.

Инцидент со стелой произошел вечером 15 июля: тогда его задержали, однако впоследствии отпустили.

Распространяется информация, что ранее он "11 лет отбывал наказание в тюрьме по обвинению в педофилии". В то же время журналисты добавляют, что после того, как полиция прибыла на место и забрала мужчину, больше никого не задержали.

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Александр Тарнавский, который вел трансляцию, отмечал, что мужчина "сам себя привязал и нацепил табличку, и просил не трогать его".

А потом "Национальные дружины Чернигов" сообщили в Facebook, что мужчину задержали и привязали именно дружинники, но в пресс-службе черниговской ячейки организации опровергли то, что именно они задержали мужчину и привязали его к столбу.

Чернігів, прив'язали до стовпа, ватник, кримінал, Нацдружини

Теги: Новости Украины Криминальные новости Российская пропаганда Скандал Небесная Сотня Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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