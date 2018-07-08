Порвали рот за украинский: история получила неожиданный поворот

На самом деле никакого конфликта на почве языка между переселенцем с инвалидностью Вячеславом Рожковым и односельчанами не было, а травмы он получил из-за алкоголя. Кроме того, потерпевший утверждает, что никаких драк не было.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на Сумщине за русский язык переселенцу с инвалидностью разорвали рот, однако в действительности эта информация не соответствует действительности, передает ресурс Stop Fake.

Читайте также: Конфликт из-за языка между ветераном войны на Донбассе и грузинами возник на Виннитчине: детали

Как подчеркивается в материале, первоисточником новости стал сумской телеканал АТВ, а впоследствии ее на своей странице в Facebook разместил директор вещателя Сергей Клочко.

"Порвали рот за русский язык. Таким образом в селе Буймер на Тростянеччине местные решили приучить к родному, украинскому языку инвалида, переселенца из Донецка. Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. А через резонанс, который возник, опасаются самосуда от крестьян", – отмечал он в заметке.

Заметим, что в самом сюжете говорится о драке переселенца из Донбасса Вячеслава Рожкова с жителями села Буймер, которая произошла 29 июня возле местного магазина, и здесь нет упоминания, что конфликт возник именно из-за использования приезжим русского языка. Правда, о якобы неприязни местных жителей к переселенцам из Донбасса сообщила жена пострадавшего Лидия Рожкова – женщина, в частности, пожаловалась, что жители Буймера предлагали ей перейти в общении с русского языка на украинский.

Кроме того, свидетели, полиция и сам пострадавший отрицают утверждение Клочко, а заместитель начальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко, который проводил проверку, говорит о бытовом характере конфликта, подчеркивают журналисты.

"Злоупотребляли спиртными напитками. По факту, так потерпевшего доставили с рваной раной рта в больницу. Сам он в правоохранительные органы не обращался. Все это рассказывает его жена. Он сам вообще ничего не хочет – говорит, не нужно меня беспокоить, я ни к кому претензий не имею", – отметил он.

Также в материале утверждается, что выводы полиции подтверждает и председатель сельсовета Буймера Николай Комышанский. По его словам, бытовой конфликт между переселенцем Вячеславом Рожковым и местным предпринимателем Александром Шаповалом случился на почве злоупотребления спиртными напитками.

Читайте также: Чиновник из Херсона обозвал русскоязычных переселенцев из Донбасса

"Сидели выпивали, и один другого ударил. Вот и все. А потом помирились. Два пьяных мужчины ударили друг друга, и все. Никто его машиной не переезжал, никто не преследовал. Настоящая ложь. Как журналисты могут относиться к своей работе?" – говорит чиновник.

К слову, сам пострадавший в комментарии изданию отрицал, что получил травму в результате драки.

"Драки не было. Не было драки. Я упал в погреб просто. Местные говорят, что мы подрались из-за языка? Нет, ничего не было. Упал в погреб, и все", – рассказал Рожков.