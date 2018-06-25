Конфликт из-за языка между ветераном войны на Донбассе и грузинами возник на Винниччине: детали

В городе Калиновка Винницкой области возник конфликт между грузинами, которые являются владельцами одного из кафе, и участником конфликта на Донбассе. Причина – русский язык, которым общался сын одного из иностранцев.

Как написал на своей странице в Facebook участник организации С14 Сергей Мазур, грузины из местного кафе "Мимино" не привыкли жить по закону, нагло себя ведут, держат часть города в страхе.

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"На этот раз решили докопаться до бойца АТО за украинский язык. Дошло до избиения ветерана и сломанного телефона. На следующий день казаки приехали пообщаться с плохими гостями. Результат встречи – извинения и новая мобилка. Не ожидали иностранцы, что за одного украинца вступятся несколько десятков", – рассказал он.

Добавим, что в комментариях под заметкой Мазура появилась альтернативная версия событий, которую выложил пользователь Виктор Мельничук.

К грузина приехал его сын из Грузии, которому 17 лет и ваш боец АТО докопался до малого за то, что тот разговаривает на русском языке, а не украинском (украинской он просто не знает). Это все происходило в телефонном разговоре, так как сын грузина позвонил к своему знакомому и вместо него взял трубку ваш боец АТО и начал грузить малого, при этом угрожая ему, типа "ты такой-сякой, где ты находишься, я сейчас приду и расскажу, как нужно разговаривать. После этого малый рассказал отцу, что ему угрожает какой-то мужик и требует встретиться,

– убеждает мужчина.

По словам Мельничука, к 17-летнему грузину ребята ночью позвонили с неизвестного номера, но взял трубку его отец, который сказал, чтобы не трогали его сына, и какое имеют право учить его сына, как правильно разговаривать.

"После этого разговора отец узнал, кто угрожал его сыну и через несколько дней его случайно встретил возле магазина и пояснил, что малый не знает украинского языка и больше, чтобы тот его не трогал, при этом никакой драки не было, пожали руки и разошлись. На следующий день пришел ваш боец АТО с неизвестными людьми и начали требовать, чтобы перед ним извинились и откупили телефон, который никто не бил. Никто прощения не просил и никакой телефон никто не покупал, и покупать не будет, так как его никто не бил. Я думаю, что каждый отец поступил бы так же", – добавил он.

Кроме того, Мельничук подчеркнул, в Калиновке ни один человек не скажет что-то плохое о грузинах. Особенно, что они держат в страхе поселок, или как-то некрасиво себя ведут.

Тем временем, в С14 убеждают, что Виктор Мельничук, является причастным к издевательствам и пыткам протестующих во время Євромайдана. Также он пренебрежительно относится к участникам боевых действий на Донбассе и считает это "гражданской войной на Востоке".

Также в сети обнародовали видео спора между семьей грузин и защитниками ветерана.

"Несколько неизвестных патриотов и участников боевых действий с организаций "C14 Винница", "Лютич", "Правый сектор. Винница" и "Ветеранское Братство" приехали разобраться в "грузинской" ситуации, по-человечески пообщаться с местной диаспорой и поддержать пострадавшего. Мы натолкнулись на откровенную агрессию, провокации и неуважение, кавказцы свысока отказались элементарно извиняться. Мы ошиблись, когда надеялись на конструктивное решение вопроса. Против нескольких патриотов грузины-украинофобы вызвали более чем два десятка местных парней, однако план не сработал, и узнав больше о причинах конфликта, последние решили не вмешиваться", – говорится в подписи к видео.

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Кроме того, подчеркивается, что защитники ветерана гордятся собратьями-грузинами, которые бок-о-бок с ними воевали на передовой и чтят их подвиги, однако в сердце Украины, по их убеждению, "есть совсем другие грузины".