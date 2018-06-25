Конфлікт через мову між ветераном війни на Донбасі та грузинами виник на Вінниччині: деталі

У місті Калинівка, що на Вінниччині виник конфлікт між грузинами, які є власниками одного із кафе, та учасником конфлікту на Донбасі. Причина – російська мова, якою спілкувався син одного із іноземців.

Як написав на своїй сторінці у Facebook учасник організації С14 Сергій Мазур, грузини з місцевого кафе "Міміно" не звикли жити за законом, нахабно себе поводять, тримають частину міста у страху.

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"Цього разу вирішили докопатися до бійця АТО за українську мову. Дійшло до побиття ветерана та зламаного телефону. Наступного дня козаки приїхали поспілкуватись з поганими гостями. Результат зустрічі – вибачення та нова мобілка. Не очікували іноземці, що за одного українця заступляться кілька десятків", – розповів він.

Додамо, що у коментарях під дописом Мазура з’явилася альтернативна версія подій, яку виклав користувач Віктор Мельничук.

До грузина приїхав його син з Грузії, якому 17 років і ваш боєць АТО докопався до малого за те, що той розмовляє російською мовою, а не українською (української він просто не знає. Це все відбувалося в телефонній розмові, так як син грузина подзвонив до свого знайомого та замість нього взяв слухавку ваш боєць АТО та почав грузити малого, при цьому погрожуючи йому, на кшталт "ти сякий-такий, де ти находишся, я зараз прийду та розкажу, як потрібно розмовляти. Після цього малий розповів батькові, що йому погрожує якийсь мужик і вимагає зустрітися,

– переконує чоловік.

За словами Мельничука, до 17-річного грузинського хлопці уночі зателефонували з невідомого номера, але взяв слухавку його батько, який сказав, щоб не зачіпали його сина, і яке мають право вчити його сина, як правильно розмовляти.

"Після цієї розмови батько дізнався, хто погрожував його синові та за кілька днів його випадково зустрів біля магазину та пояснив, що малий не знає української мови та більше, щоб той його не зачіпав, при цьому ніякої бійки не було, потиснули руки та розійшлись. На наступний день прийшов ваш боєць АТО з невідомими людьми та почали вимагати, щоб перед ним вибачилися та відкупили телефон, який ніхто не бив. Ніхто вибачення не просив і ніякий телефон ніхто не купляв, і купляти не буде, так як його ніхто не бив. Я думаю, що кожен батько вчинив би так само", – додав він.

Крім того, Мельничук підкреслив, у Калинівці жодна людина не скаже щось погане про грузинів. Особливо, що вони тримають у страху селище, або якось негарно поводяться.

Тим часом, у С14 переконують, що Віктор Мельничук, є причетним до знущань і катувань протестувальників під час Євромайдану. Також він зневажливо ставиться до учасників бойових дій на Донбасі і вважає це "громадянською війною на Сході".

Також у мережі оприлюднили відео суперечки між сім'єю грузинів і захисниками ветерана.

"Кілька невідомих патріотів і учасників бойових дій з організацій "C14 Вінниця", "Лютич", "Правий сектор. Вінниця" й "Ветеранське Братерство" приїхали розібратися в "грузинській" ситуації, по-людськи поспілкуватися з місцевою діаспорою та підтримати потерпілого. Ми наштовхнулися на відверту агресію, провокації та неповагу, кавказці зверхньо відмовились елементарно вибачатись. Ми помилилися, коли сподівалися на конструктивне вирішення питання. Проти кількох патріотів грузини-українофоби викликали більш ніж два десятки місцевих молодиків, однак план не спрацював, і дізнавшись більше про причини конфлікту, останні вирішили не втручатись", – мовиться у підписі до відео.

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Крім того, підкреслюється, що захисника ветерана пишаються побратимами-грузинами, які пліч-о-пліч з ними воювали на передовій і шанують їхні подвиги, однак в серці України, на їхнє переконання, "є зовсім інші грузини".