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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Постраждала і прес-офіцерка: активістка розповіла деталі щодо побиття військового у Маріуполі

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Військовий, якого побили в кафе Маріуполя
Військовий, якого побили в кафе Маріуполя / Фото з Facebook-сторінки Бобровської

У неділю, 17 червня, у Маріуполі охоронці кафе RedCups RDCP Lounge зламали щелепу підполковнику Державної прикордонної служби України Станіславу Кероду за те, що той попросив принести меню українською мовою.

Про деталі конфлікту в ефірі 24 каналу розповіла екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

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З її слів стало відомо, що до групи прикордонників одразу на вході у заклад було некоректне ставлення з боку охоронців. А коли один з військових попросив принести меню українською мовою, то почався на конфлікт на підвищених тонах. Охоронці викликали на підмогу приватну компанію, після чого бійка перенеслася на вулицю, де підполковнику розбили щелепу.

Зі слів громадської активістки стало відомо, що крім Станіслава Керода постраждала і прес-офіцер ДПСУ Валерія Карпиленко.

Вони замовили тільки каву, яку так і не випили, бо історія закінчилася зламаною щелепою Станіслава і травмою прес-офіцера ДПСУ Валерії Карпиленко. Вона зараз у Маріупольському шпиталі, 
– прокоментувала ситуацію Соломія Бобровська.

Найближчим часом, двох потерпілих направлять на лікування до Києва.

Відео випуску програми "Pro новини" за 18 червня 2018

Нагадаємо, боєць АТО Богдан Чабан розповів іншу версію інциденту. Він заявив, що військові приїхали в заклад вже будучи добре напідпитку і почали грубіянити персоналу.

Теги: Новини України Скандал Новини Маріуполя мовне питання Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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