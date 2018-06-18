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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пострадала и пресс-офицерка: активистка рассказала детали об избиении военного в Мариуполе

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Военный, которого избили в кафе Мариуполя
Военный, которого избили в кафе Мариуполя / Фото с Facebook-страницы Бобровской

В воскресенье, 17 июня, в Мариуполе охранники кафе RedCups RDCP Lounge сломали челюсть подполковнику Государственной пограничной службы Украины Станиславу Кероду за то, что тот попросил принести меню на украинском языке.

О деталях конфликта в эфире 24 канала рассказала экс-заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Читайте также: В Мариуполе охрана кафе сломала челюсть военному за украинский язык

С ее слов стало известно, что к группе пограничников сразу на входе в заведение было некорректное отношение со стороны охранников. А когда один из военных попросил принести меню на украинском языке, то начался конфликт на повышенных тонах. Охранники вызвали на подмогу частную компанию, после чего драка перенеслась на улицу, где подполковнику разбили челюсть.

По словам общественной активистки стало известно, что кроме Станислава Керода пострадала и пресс-офицер ГНСУ Валерия Карпиленко.

Они заказали только кофе, который так и не выпили, ибо история закончилась сломанной челюстью Станислава и травмой пресс-офицера ГНСУ Валерии Карпиленко. Она сейчас в Мариупольском госпитале,
– прокомментировала ситуацию Соломия Бобровская.

В ближайшее время, двух пострадавших направят на лечение в Киев.

Напомним, боец АТО Богдан Чабан рассказал другую версию инцидента. Он заявил, что военные приехали в заведение уже будучи изрядно навеселе и начали хамить персоналу.

Теги: Новости Украины Скандал Госпогранслужба языковый вопрос Новости Мариуполя
Источник: 24 канал
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