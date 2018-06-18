Избиение военного в кафе Мариуполя: боец АТО рассказал другую версию инцидента

Подполковник ГПСУ Станислав, которого избила охрана заведения RedCups RDCP Lounge в Мариуполе, пришел туда с нетрезвой компанией. Эта компания вела себя агрессивно и сама спровоцировала конфликт с охраной заведения.

Об этом в Facebook написал ветеран АТО и ресторатор Богдан Чабан.

Ранее 24 Канал со ссылкой на экс-заместителя главы Одесской облгосадминистрации Соломию Бобровскую сообщил, что охрана кафе в Мариуполе сломала челюсть военному, который попросил принести ему меню на украинском языке.

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Ни в одном заведении никто не нападет на вас за просьбу дать меню на украинском. Red Cups – это не ресторан, а лаунж-бар. Давайте сразу это декларировать. Молодые люди приехали в заведение уже будучи хорошо навеселе. Да, попросили меню на украинском, и его не оказалось в заведении. После этого они начали хамить персоналу, громко нецензурно выражаться,

– описал произошедшее Чабан.

Он добавил, что с компанией общалась управляющая заведением, которая просила гостей прекратить вести себя вызывающе и нарушать общественный порядок.

"Молодые люди не успокаивались и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя в отношении охраны, и после этого завязался конфликт. Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время. Ну и от себя – "воевал" , "выводил", "награжден" не дает права быть быком", – написал ресторатор.