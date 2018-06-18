Побиття військового в кафе Маріуполя: боєць АТО розповів іншу версію інциденту

Підполковник ДПСУ Станіслав, якого побила охорона закладу RedCups RDCP Lounge у Маріуполі, завітав туди з нетверезою компанією. Ця компанія поводилась агресивно та сама спровокувала конфлікт з охороною закладу.

Про це у Facebook написав ветеран АТО і ресторатор Богдан Чабан.

Раніше 24 канал із посиланням на екс-заступницю голови Одеської облдержадміністрації Соломію Бобровську повідомив, що охорона кафе в Маріуполі зламала щелепу військовому, який попросив принести йому меню українською мовою.

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У жодному закладі ніхто не нападе на вас за прохання дати меню українською. Red Cups – це не кав'ярня, а лаунж-бар. Давайте відразу це декларувати. Молоді люди приїхали в заклад вже будучи добре напідпитку. Так, попросили меню на українському, та його не виявилося в закладі. Після цього вони почали грубіянити персоналу, голосно нецензурно висловлюватися,

– описав подію Чабан.

Він додав, що з компанією спілкувалася керуюча закладом, яка просила гостей припинити поводитися зухвало і порушувати громадський порядок.

"Молоді люди не заспокоювалися і їх попросили покинути заклад. Уже на вулиці молоді люди продовжували агресивно поводитися щодо охорони, і після цього зав'язався конфлікт. Сподіваюся, представники закладу нададуть записи з камер найближчим часом. Ну і від себе – "воював" , "виводив", "нагороджений" не дає права бути биком", – написав ресторатор.