У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову

Охоронці одного з кафе Маріуполя RedCups RDCP Lounge зламали щелепу підполковнику Державної прикордонної служби України Станіславу за те, що той попросив принести меню українською мовою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

Вона зазначила, що 17 червня ввечері військовослужбовець разом з колегами прийшов у RedCups RDCP Lounge. Через певний час "охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою".

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"Це мій добрий і давній друг – Стас. Він підполковник Держприкордонслужби. 14 років служить на східних кордонах України. Втратив дім, коли почалася війна. Виводив з усіх гарячих точок Донецької області своїх побратимів. Минулого року отримав Орден Данила Галицького. Очолює пропускний пункт Сартана", – написала Бобровська.