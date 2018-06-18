13:53
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову

871 Читать новость на русском
У Маріуполі побили військового за українську мову
У Маріуполі побили військового за українську мову / Фото з Facebook-сторінки Бобровської

Охоронці одного з кафе Маріуполя RedCups RDCP Lounge зламали щелепу підполковнику Державної прикордонної служби України Станіславу за те, що той попросив принести меню українською мовою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

Вона зазначила, що 17 червня ввечері військовослужбовець разом з колегами прийшов у RedCups RDCP Lounge. Через певний час "охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою".

Читайте також: "Вчи російську": в одному з університетів Києва розгорівся мовний скандал

"Це мій добрий і давній друг – Стас. Він підполковник Держприкордонслужби. 14 років служить на східних кордонах України. Втратив дім, коли почалася війна. Виводив з усіх гарячих точок Донецької області своїх побратимів. Минулого року отримав Орден Данила Галицького. Очолює пропускний пункт Сартана", – написала Бобровська.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Маріуполя мовне питання Держприкордонслужба Скандал
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 205
Бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві
сьогодні, 12:10 Бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві
4739
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову
сьогодні, 12:51 У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову
869
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1525
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук