В Мариуполе охрана кафе сломала челюсть военному за украинский язык

Охранники одного из кафе Мариуполя RedCups RDCP Lounge сломали челюсть подполковнику Государственной пограничной службы Украины Станиславу за то, что тот попросил принести меню на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Она отметила, что 17 июня вечером военнослужащий вместе с коллегами пришел в RedCups RDCP Lounge. Через некоторое время "охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке".

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"Это мой хороший и давний друг – Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", – написала Бобровская.