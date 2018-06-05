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"Жлобська мова": скандал щодо російської та української вибухнув на сесії у Кропивницькому

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Під час сесії райради у Кропивницькому деякі депутати підтримали російську та зневажливо висловилися про українську
Під час сесії райради у Кропивницькому деякі депутати підтримали російську та зневажливо висловилися про українську / "Утренний город"

Уранці 5 червня у Кропивницькому разом із засіданням міськради одночасно відбулось і засідання 21-ї сесії Подільської районної ради міста, на якому були присутніми 25 народних обранців. Під час зборів деякі народні обранці виступали російською мовою, а один навіть назвав українську "жлобською". .У підсумку розгорівся скандал.

Як пише місцеве видання "Утренний город", спершу виступила депутатка від ВО "Свобода" Олена Яцун, яка зачитала звернення від групи депутатів до Верховної Ради щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.

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Опісля, зазначають журналісти, до неї щодо роз’яснення ситуації звернувся депутат від "Опоблоку" Олександр Пустовий. Політик, зокрема, зауважив, що юридично неправильно називати державу Росію Московією та "хто такі депутати Подільської ради, щоби вирішувати такі глобальні питання". Підкреслимо, що він виступав виключно російською мовою.

Відтак, Яцун відповіла, що депутати районної у місті ради є представниками громади та мають право вимагати справедливості для своїх виборців.

Однак, присутня на сесії депутатка Фортечної районної ради Олена Скочко все ж звернула увагу на виступ російською з боку "опоблоківця та вказала, що той повинен виступати державною мовою, а не мовою окупанта.

У підсумку на такий закид деякі народні обранці почали обурюватися: "Рускій язик понімаєт каждий!" Натомість Скочко підкреслила , що депутати та чиновники у державних органах мають виступати лише українською. На що депутат від "Батьківщини" Андрій Сілівейстров висловився: "Єто жлобській язик, все разговривают одно слово так, одно так".

До слова, подальшому Олександр Пустовий таки перейшов на українську.

Нагадаємо, нещодавно зневажливо щодо української мови висловився скандальний народний депутат України від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін

Теги: Новини України Новини політики Новини Кропивницького мовне питання Битва за мови Скандал Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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