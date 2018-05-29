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Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову

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Добкін образливо висловився про українську мову
Добкін образливо висловився про українську мову / Фото з вільних мереж

Скандальний народний депутат України від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін образливо висловився на адресу української мови. Через свою необізнаність політик висловивши подив щодо невідомих йому українських слів.

Про це свідчить допис Добкіна у Twitter.

Так, нардеп опублікував скріншот заголовка статті на сайті видання "Українська правда" та висловив своє невдоволення словом "філіжанка" низкою інших слів, які здалися йому дивними.

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Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Це не лайливі слова. Це українська мова від "не рабів",
– написав Добкін.

Ймовірно, такі труднощі у Добкіна з українською мовою виникли у процесі її вивчення, адже на початку 2018 року політик поділився своїми планами на рік, серед яких було і вдосконалення української мови.

 

Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін Опозиційний блок мовне питання
Джерело: 24 Канал
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