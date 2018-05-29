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Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке

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Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
Добкин оскорбительно высказался об украинском языке / Фото из открытых источников

Скандальный народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин оскорбительно высказался в адрес украинского языка. Из-за своей неосведомленности политик выразил недоумение по поводу неизвестных ему украинских слов.

Об этом свидетельствует сообщение Добкина в Twitter.

Так, нардеп опубликовал скриншот заголовка статьи на сайте издания "Украинская правда" и выразил свое недовольство словом "чашка" рядом других слов, которые показались ему странными.

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Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Это не бранные слова. Это украинский язык от "не рабов",
– написал Добкин.

Вероятно, такие трудности у Добкина с украинским языком возникли в процессе его изучения, ведь в начале 2018 года политик поделился своими планами на год, среди которых было и совершенствование украинского языка.

 

Теги: Новости Украины Новости политики языковый вопрос Оппозиционный блок Михаил Добкин
Источник: 24 Канал
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