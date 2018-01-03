Добкін планує нарешті вивчити українську мову
16:56, сьогодні 333 Читать новость на русском
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін поділився у мережі своїми амбітними планами на початок 2018 року. Зокрема, політик планує вдосконалити свої знання з української мови.
Про це свідчить допис Добкіна на його Facebook-сторінці.
"Поставив собі перші чотири завдання на перші чотири місяці року, що настав: скинути 10 кг зайвої ваги; поголити бороду; підтягнути мої українську і англійську мови; зареєструвати нову партію", – мовиться у списку планів народного обранця.
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"Спеціально опублікував, щоб назад шляху вже не було!", – додав Добкін.
Джерело: 24 Канал
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