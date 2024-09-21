Про це повідомили журналісти Reuters. Це один із перших великих пакетів допомоги, які США надавали українським військовим за останні місяці.

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Що може увійти до нового пакета допомоги від США

Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю.

Водночас співрозмовники наголосили, що зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями, перш ніж його підпише президент США Джо Байден.

За даними Reuters, з початку травня 2024 року Сполучені Штати не надсилали Україні пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів. Слід зазначити, що після операцій Збройних сил України в Курській області США надали два окремі пакети допомоги, кожен на суму 125 мільйонів доларів.

Крім того, повідомляється, що наразі США мають 5,5 мільярдів доларів, які залишаються в розпорядженні президента для надання допомоги Україні у сфері озброєнь, хоча це фінансування має закінчитися цього місяця. У світлі цього дедлайну проукраїнські лідери в Конгресі США та адміністрації Байдена активно намагаються домовитися про продовження програми ще на один рік.

Раніше про надання "суттєвого" нового пакета допомоги Україні також казав і радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві. Американський посадовець наголошував, що наразі в Штатах працюють над ним, збираючи до купи "цілу низку різних можливостей".