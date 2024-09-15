Новий пакет допомоги, який повинен надійти до кінця вересня, анонсував радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві.

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США працюють над новим пакетом допомоги Україні

За словами Саллівана, наразі він щодня працює зі своєю командою, аби розв'язати питання стабілізації фронту в Україні.

Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на сході,

– сказав Салліван.

Салліван вказав на проблеми з логістикою

Він додав, що затримки з постачанням – це питання не політичної волі, а питання розв'язання "важких і складних логістичних та оперативних питань".

Салліван запевнив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як приклад він нагадав, що Штати прийняли рішення віддати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців.

Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся,

– заявив радник президента Байдена.

Він також нагадав, що у квітні цього року – перед тим, як у США ухвалили додатковий пакет фінансування України, – існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту.

Однак вже за кілька місяців українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, а ЗСУ зробили сміливі та рішучі кроки, просуваючись уперед.