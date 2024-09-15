Новый пакет помощи, который должен поступить до конца сентября, анонсировал советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве.

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США работают над новым пакетом помощи Украине

По словам Салливана, сейчас он ежедневно работает со своей командой, чтобы решить вопрос стабилизации фронта в Украине.

Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян наталкиваются на жесткое сопротивление, а также что мы лишаем Россию возможности осуществить какой-то прорыв, который бы привел к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на востоке,

– сказал Салливан.

Салливан указал на проблемы с логистикой

Он добавил, что задержки с поставками – это вопрос не политической воли, а вопрос решения "тяжелых и сложных логистических и оперативных вопросов".

Салливан заверил, что США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

В качестве примера он напомнил, что Штаты приняли решение отдать Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.

Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен,

– заявил советник президента Байдена.

Он также напомнил, что в апреле этого года – перед тем, как в США приняли дополнительный пакет финансирования Украины, – существовала широкая обеспокоенность тем, что может произойти крах линии фронта.

Однако уже через несколько месяцев украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а ВСУ сделали смелые и решительные шаги, продвигаясь вперед.