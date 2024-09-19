Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що говорив би так само, якби був Зеленським або військовим ЗСУ. Про це він заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії під час 20-й щорічної зустрічі YES у Києві, повідомляє NV.

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Салліван пояснив повільні темпи допомоги від США

За словами Саллівана, у постачанні допомоги Україні є логістичні перепони, пов'язані з військово-промисловим комплексом та спроможностями виробництва цих снарядів.

Якби я був у лавах ЗСУ, або якби як був президентом Зеленським, я теж говорив би: дайте більше, швидше. Зрозумілі причини та підстави для цього. Тут нічого заперечити з погляду фронтового, так би мовити: виходить недостатньо швидко, недостатньо багато. Але у Вашингтоні ми не займаємося тим, що сидимо й кажемо: давайте не будемо давати 155-мм [снаряди й гармати], не будемо давати засоби ППО, F-16, Bradley, HIMARS з більшою швидкістю. Йдеться не про те, що ми накладаємо такі обмеження. Є ще логістичні перепони,

– сказав Салліван.

Він навів приклад, що снаряди 155 мм знімають буквально з конвеєра й одразу доправляють на фронт. Однак є обмеження, які не дають досягти потрібних обсягів та швидкості.

Водночас Салліван додав, що США намагаються розв'язати цю проблему через креативні рішення. До прикладу, коли в Україні вичерпувалися ракети-перехоплювачі для західних систем ППО, Штати вирішили віддати ракети, які виготовлялися на замовлення для інших країн.

Він зауважив, що це було непростим завданням, оскільки вимагало узгоджень з партнерами й подолання значних бюрократичних бар'єрів.

Якщо говорити про якість, обсяг, інтенсивність від початку війни, як вона мінялась у динаміці, я дуже пишаюся тим, що вдалося зробити. Але як сказав президент Зеленський з цього приводу, враховуючи те, проти чого стоїть Україна, ми маємо робити більше і краще. Я погоджуюсь із цим,

– сказав Салліван.

Нагадаємо, що нещодавно Салліван анонсував великий пакет допомоги для України. Його повинні ухвалити до кінця вересня.