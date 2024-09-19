Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что говорил бы так же, если бы был Зеленским или военным ВСУ. Об этом он заявил в интервью Фариду Закарии во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве, сообщает NV.

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Салливан объяснил медленные темпы помощи от США

По словам Салливана, в поставках помощи Украине есть логистические преграды, связанные с военно-промышленным комплексом и возможностями производства этих снарядов.

Если бы я был в рядах ВСУ, или если бы как был президентом Зеленским, я тоже говорил бы: дайте больше, быстрее. Понятны причины и основания для этого. Здесь нечего возразить с точки зрения фронтового, так сказать: получается недостаточно быстро, недостаточно много. Но в Вашингтоне мы не занимаемся тем, что сидим и говорим: давайте не будем давать 155-мм [снаряды и пушки], не будем давать средства ПВО, F-16, Bradley, HIMARS с большей скоростью. Речь идет не о том, что мы накладываем такие ограничения. Есть еще логистические преграды,

– сказал Салливан.

Он привел пример, что снаряды 155 мм снимают буквально с конвейера и сразу доставляют на фронт. Однако есть ограничения, которые не дают достичь нужных объемов и скорости.

В то же время Салливан добавил, что США пытаются решить эту проблему через креативные решения. К примеру, когда в Украине исчерпывались ракеты-перехватчики для западных систем ПВО, Штаты решили отдать ракеты, которые изготавливались на заказ для других стран.

Он отметил, что это было непростой задачей, поскольку требовало согласований с партнерами и преодоления значительных бюрократических барьеров.

Если говорить о качестве, объем, интенсивность от начала войны, как она менялась в динамике, я очень горжусь тем, что удалось сделать. Но как сказал президент Зеленский по этому поводу, учитывая то, против чего стоит Украина, мы должны делать больше и лучше. Я согласен с этим,

– сказал Салливан.

Напомним, что недавно Салливан анонсировал большой пакет помощи для Украины. Его должны принять до конца сентября.