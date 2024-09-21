Об этом сообщили журналисты Reuters. Это один из первых крупных пакетов помощи, которые США предоставляли украинским военным за последние месяцы.

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Что может войти в новый пакет помощи от США

Журналисты, со ссылкой на официальных лиц в Белом доме, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что новый пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, западные части и другое оружие.

В то же время собеседники отметили, что содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни, прежде чем его подпишет президент США Джо Байден.

По данным Reuters, с начала мая 2024 года Соединенные Штаты не присылали Украине пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов. Следует отметить, что после операций Вооруженных сил Украины в Курской области США предоставили два отдельных пакета помощи, каждый на сумму 125 миллионов долларов.

Кроме того, сообщается, что сейчас США имеют 5,5 миллиарда долларов, которые остаются в распоряжении президента для оказания помощи Украине в сфере вооружений, хотя это финансирование должно закончиться в этом месяце. В свете этого дедлайна проукраинские лидеры в Конгрессе США и администрации Байдена активно пытаются договориться о продлении программы еще на один год.

Ранее о предоставлении "существенного" нового пакета помощи Украине также говорил и советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве. Американский чиновник отмечал, что сейчас в Штатах работают над ним, собирая воедино "целый ряд различных возможностей".