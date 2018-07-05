На Сумщине за русский язык переселенцу с инвалидностью разорвали рот, – СМИ

В селе Буймер Сумской области местные жители разорвали рот переселенцу из Донецка, который имеет инвалидность. Кроме того, обидчики пытались переехать мужчину автомобилем за то, что семья переселенца разговаривает на русском языке.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТРК ATV.

Нападение на переселенца из Вячеслава Рожкова, который более 20 лет проработал на шахте и получил инвалидность второй группы, было совершено возле магазина.

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По словам жены пострадавшего Лидии, односельчане начали требовать, чтобы мужчина разговаривал на украинском языке.

Они его вытащили на проезжую часть возле магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было 3, а потом оказалось, что их вообще 9. Они его начали класть под машину, начали его переезжать,

– рассказала жена переселенца.

Мужчине удалось сбежать. Впоследствии его госпитализировали с рваной раной ротовой полости.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Лидия Рожкова теперь опасается давления со стороны местной власти, а также расправы местных жителей.

Напомним, в июне охранники одного из кафе Мариуполя сломали челюсть подполковнику ГНСУ Станиславу за то, что тот попросил принести меню на русском языке.