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На Сумщині за російську мову переселенцю з інвалідністю розірвали рота, – ЗМІ

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Поліція розслідує іінцидент на Сумщині, де люди напали на переселенця через російську мову
Поліція розслідує іінцидент на Сумщині, де люди напали на переселенця через російську мову / Фото з вільних мереж

У селі Буймер Сумської області місцеві жителі розірвали рота переселенцю з Донецька, який має інвалідність. Окрім того, кривдники намагалися переїхати чоловіка автомобілем через те, що сім'я переселенця розмовляє російською мовою.

Про це мовиться в сюжеті місцевого телеканалу ТРК ATV.

Напад на переселенця з В'ячеслава Рожкова, який більше 20 років пропрацював на шахті і отримав інвалідність другої групи, було скоєно біля магазину.

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За словами дружини постраждалого Лідії, односельці почали вимагати, щоб чоловік розмовляв українською мовою.

Вони його витягли на проїжджу частину біля магазину, почали розривати йому рота. Спочатку їх було 3, а потім виявилося, що їх узагалі 9. Вони його почали класти під машину, почали його переїжджати,
– розповіла дружина переселенця.

Чоловікові вдалося втекти. Згодом його госпіталізували із рваною раною ротової порожнини.

Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом.

Лідія Рожкова тепер побоюється тиску зі сторони місцевої влади, а також розправи місцевих жителів.

Нагадаємо, у червні охоронці одного з кафе Маріуполя зламали щелепу підполковнику ДПСУ Станіславу за те, що той попросив принести меню українською мовою.

Теги: Новини України Кримінальні новини Суми біженці мовне питання
Джерело: 24 Канал
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