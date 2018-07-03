Чиновник з Херсонщини обізвав російськомовних переселенців з Донбасу

Переселенка з Донецька Олена Татьянченко розкритикувала переселенців з Донбасу за використання російської мови там, де вони знайшли прихисток після початку бойових дій. Цей допис прокоментував один з начальників відділу ведення Держреєстру виборців Голопристанської РДА (Херсонська область) Юрій Яровий.

Свій допис переселенка з Донецька опублікувала у Facebook.

Я не можу зрозуміти, чому люди, які втратили все через відсутність української мови і культури к своєму регіоні, приїздять в інші куточки країни і продовжують нести ту ж загрозу в цих місцях...,

– мовиться у дописі Татьянченко.

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"Чому ви несамовито продовжуєте відстоювати своє "право" говорити російською і нехтувати, принижувати українську мову? Чому ви думаєте, що дурна фраза "Я з Криму (Донецька, Ясинуватої, Луганська) " дає вам право насаджувати російську культуру в містах, які дали вам притулок? І чому після цього ви вважаєте, що можете називати себе "хорошими людьми" і розраховувати на наше співчуття, розуміння і підтримку, якщо ваша мета – знищити нас?", – обурилася жінка.

У коментарях під цим дописом Яровий написав наступний відгук.

До мене теж такі іноді приходять за довідками. Трохи дебільнуваті, не знають як буква "і" пишеться. Гидко,

– написав чиновник.