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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Чиновник из Херсона обозвал русскоязычных переселенцев с Донбасса

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Чиновник из Херсона обозвал русскоязычных переселенцев с Донбасса
Чиновник из Херсона обозвал русскоязычных переселенцев с Донбасса / Иллюстративное фото

Переселенка с Донецка Елена Татьянченко раскритиковала переселенцев из Донбасса за использование русского языка там, где они нашли убежище после начала боевых действий. Это сообщение прокомментировал один из начальников отдела ведения Госреестра избирателей Голопристанской РГА (Херсонская область) Юрий Яровой.

Свое сообщение переселенка из Донецка опубликовала в Facebook.

Я не могу понять, почему люди, которые потеряли все из-за отсутствия украинского языка и культуры к своем регионе, приезжают в другие уголки страны и продолжают нести ту же угрозу в этих местах...
– говорится в сообщении Татьянченко.

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"Почему вы продолжаете неистово отстаивать свое "право" говорить на русском и презирать, унижать украинский язык? Почему вы думаете, что глупая фраза "Я из Крыма (Донецка, Ясиноватой, Луганска)" дает вам право насаждать русскую культуру в городах, которые дали вам приют? И почему после этого вы считаете, что можете называть себя "хорошими людьми" и рассчитывать на наше сочувствие, понимание и поддержку, если ваша цель – уничтожить нас?" – возмутилась женщина.

В комментариях под этой заметкой Яровой написал следующий отзыв.

Ко мене тоже такие иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают как буква "і" пишется. Противно,
– написал чиновник.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Скандал Новости Херсона языковый вопрос беженцы
Источник: 24 канал
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