Порвали рот за українську: історія отримала неочікуваний поворот

Насправді жодного конфлікту на грунті мови між переселенцем з інвалідністю В'ячеславом Рожковим і односельцями не було, а травм він зазнав через алкоголь. Крім того, потерпілий переконує, що жодних бійок не було.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що на Сумщині за російську мову переселенцю з інвалідністю розірвали рот, однак насправді ця інформація не відповідає дійсності, передає ресурс Stop Fake.

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Як підкреслюється у матеріалі, першоджерелом новини стала сумський телеканал АТВ, а згодом її на своїй сторінці у Facebook розмістив директор мовника Сергій Клочко.

"Порвали рота через російську мову. В такий спосіб у селі Буймер на Тростянеччині місцеві вирішили привчити до рідної, української мови, інваліда, переселенця із Донецька. Нажахані цим випадком жінки-переселенки тепер не виходять на вулицю поодинці. А через резонанс, який виник, побоюються самосуду від селян", – зазначав він у дописі.

Зауважимо, що у самому сюжеті мовиться про бійку переселенця з Донбасу В'ячеслава Рожкова з жителями села Буймер, яка сталася 29 червня біля місцевого магазину, і тут немає згадки, що конфлікт виник саме через використання приїжджим російської мови. Щоправда, про нібито неприязні місцевих жителів до переселенців з Донбасу сповістила дружина потерпілого Лідія Рожкова – жінка, зокрема, поскаржилася, що жителі Буймера пропонували їй перейти у спілкуванні з російської мови на українську.

Крім того, свідки, поліція і сам потерпілий заперечують твердження Клочка, а заступник начальника Тростянецького відділу поліції Віталій Разбейко, який проводив перевірку, говорить про побутовий характер конфлікту, підкреслюють журналісти.

"Зловживали спиртними напоями. За фактом, так потерпілого доправили з рваною раною рота до лікарні. Сам він до правоохоронних органів не звертався. Все це розповідає його дружина. Він сам взагалі нічого не хоче – каже, не потрібно мене турбувати, я ні до кого претензій не маю", – зауважив він.

Також у матеріалі стверджується, що висновки поліції підтверджує і сільський голова Буймера Микола Комишанський. За його словами, побутовий конфлікт між переселенцем В'ячеславом Рожковим і місцевим підприємцем Олександром Шаповалом трапився на грунті зловживання спиртними напоями.

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"Сиділи випивали, і один іншого вдарив. От і все. А потім помирилися. Два п'яних мужики вдарили один одного, і все. Ніхто його машиною не переїжджав, ніхто не переслідував. Справжня брехня. Як журналісти можуть ставитися до своєї роботи?" – каже чиновник.

До слова, сам потерпілий у коментарі виданню заперечував, що отримав травму в результаті бійки.

"Бійки не було. Не було бійки. Я впав у погріб просто. Місцеві кажуть, що ми побилися через мову? Ні, нічого не було. Впав у льох, і все", – розповів Рожков.