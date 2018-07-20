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"Ватника" прив’язали до стовпа у Чернігові: усі деталі гучного інциденту

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Активісти прив'язали чоловіка до стовпа з табличкою "Я – ватник": подробиці
Активісти прив'язали чоловіка до стовпа з табличкою "Я – ватник": подробиці / Соцмережі

У Чернігові посеред білого дня та прямо на вулиці активісти прив’язали до стовпа чоловіка та прикріпили йому до грудей табличку з написом "Я – ватник".

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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За словами Олександра Тарнавського, який і виклав ролик, прив'язаний нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні, а також є педофілом, і сидів у в'язниці.

До слова, на кадрах видно, що поліція, яка прибула на місце події, не перешкоджає діям активістів. Крім того, ніхто з перехожих не намагається допомогти прив’язаному чоловікові.

Як розповіли правоохоронці у коментарі "Громадському", ситуація перебуває під контролем. Щоправда, на запитання, чому поліція не перешкоджає тому, що відбувається, черговий зауважив: "Я не можу сказати, я не на місці".

Додамо, що опісля на відео можна побачити, як патрульні відв'язують чоловіка та ведуть його у невідомому напрямку, і на цього ролик завершується.

Як згодом розповів, начальник сектора зв'язків із громадскістю УМВС України у Чернігівській області Сергій Бриль, його "запросили" до відділку поліції, для надання свідчень.

Він перебуває у Чернігівській поліції, висловлює свою думку щодо того, хто та чого його прив'язав. Після розмови стало відомо, що це та людина, яка кидала каміння у стелу Героїв Небесної Сотні. В його протиправних діях вбачається дрібне хуліганство. Справу буде направлено до суду, який може його на 15 діб арештувати,
– додав представник МВС.

Крім того, Бриль зауважив, що зараз "ще незрозумілі подробиці", і через відсутність заяви, говорити досить складно, чи є якісь правопорушення в діях тих, хто його прив’язував.

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"На місці там ніхто на себе таку відповідальність не взяв — що прив'язували до стовпа. Тому його і запросили до відділку, щоб він надав покази. Ми з'ясуємо в подальшому, що там буде, що він розкаже", – констатував він.

За інформацією "UA:Чернігів", чоловік, прив'язаний на відео, нібито раніше був затриманим за хуліганство, після того як жбурнув пляшки у стелу Небесної сотні, а під час затримання кричав, що хоче поїхати до Росії, оскільки вважає себе біженцем. У соцмережах пишуть, що також на місці події він залишив записку проросійського змісту. 

Інцидент зі стелою стався увечері 15 липня: тоді його затримали, однак згодом відпустили.

Поширюється інформація, що раніше він "11 років відбував покарання у в'язниці за звинуваченням у педофілії". Водночас журналісти додають, що після того, як поліція прибула на місце та забрала чоловіка, більше нікого не затримали.

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Олександр Тарнавський, який вів трансляцію, наголошував, що чоловік "сам себе прив'язав і начепив табличку, і просив не чіпати його".

А згодом "Національні дружини Чернігів" повідомили у Facebook, що чоловіка затримали та прив'язали саме дружинники, але у прес-службі чернігівського осередку організації спростували те, що саме вони затримали чоловіка та прив'язали його до стовпа.

Чернігів, прив'язали до стовпа, ватник, кримінал, Нацдружини

Теги: Новини України Кримінальні новини Небесна Сотня Скандал Російська пропаганда Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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