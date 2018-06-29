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Молодики справили нужду на пам'ятник Героям Майдану у Сумах

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Молодики справили нужду на пам'ятник Героям Майдану у Сумах
Молодики справили нужду на пам'ятник Героям Майдану у Сумах / ГУ НП

Уночі проти 29 червня два молодих чоловіки вирішили справити нужду на пам’ятний знак Героям Майдану. Сталося у це у сквері Героїв Небесної Сотні у Сумах.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Сумській області, такі дії хуліганів помітив патруль поліції, що проїжджав повз.

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Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Пам'ятник Героям Майдану розташовується у сквері Героям Небесної Сотні на вулиці Петропавлівській у Сумах 

За словами правоохоронців, зловмисниками виявилися жителі Чернігівської області, що є випускниками сумських навчальних закладів.

Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Зловмисниками виявилися жителі Чернігівщини

Як зазначається, увесь "процес" молодики знімали на мобільний телефон, а коли їх затримували патрульні, один із них намагався його позбутися. Запис слідчі уже долучили до кримінального провадження.

Крім того, побачивши працівників поліції, молодики почали тікати.

Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Молодики усі свої хуліганські дії знімали на мобільний 

В поліції їхні дії уже кваліфікували як хуліганські та відкрили кримінальне провадження. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції та прокуратури.

Також правоохоронці звернулись до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу затриманим у вигляді домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, їм загрожує обмеження терміном до 5 років, або позбавленням волі на строк до 4 років.

Наразі зловмисники дають пояснення.

Нагадаємо, на початку березня у Херсоні вандали зухвало спаплюжили стенди меморіалу Героям Небесної Сотні та загиблим бійцям війни на Донбасі.

Теги: Кримінальні новини Суми Євромайдан Небесна Сотня Історія Поліція Новини України
Джерело: 24 канал
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