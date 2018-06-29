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Молодые люди справили нужду на памятник Героям Майдана в Сумах

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Молодые люди справили нужду на памятник Героям Майдана в Сумах
Молодые люди справили нужду на памятник Героям Майдана в Сумах / ГУ НП

В ночь на 29 июня двое молодых мужчин решили справить нужду на памятный знак Героям Майдана. Произошло это в сквере Героев Небесной Сотни в Сумах.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области, такие действия хулиганов заметил патруль полиции, который проезжал мимо.

Читайте также: Возмутительное поведение: на видео сняли, как в Киеве авто ездят по Аллее Героев Небесной Сотни

Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Памятник Героям Майдана располагается в сквере Героям Небесной Сотни на улице Петропавловской в Сумах

По словам правоохранителей, злоумышленниками оказались жители Черниговской области, которые являются выпускниками сумских учебных заведений.

Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Злоумышленниками оказались жители Черниговщины

Как отмечается, весь "процесс" молодые люди снимали на мобильный телефон, а когда их задерживали патрульные, один из них пытался избавиться от записи. Ее следователи уже приобщили к уголовному производству.

Кроме того, увидев сотрудников полиции, молодые люди начали убегать.

Небесна сотня, Суми, нужда, Кримінал, поліція
Парни все свои хулиганские действия снимали на мобильный

В полиции их действия уже квалифицировали как хулиганские и открыли уголовное производство. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры.

Также правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, им грозит ограничение сроком до 5 лет, или лишение свободы на срок до 4 лет.

Сейчас злоумышленники дают объяснения.

Напомним, в начале марта в Херсоне вандалы гнусно испортили стенды мемориала Героям Небесной Сотни и погибшим бойцам войны на Донбассе.

Теги: Новости Украины Полиция История Небесная Сотня Евромайдан Сумы Криминальные новости
Источник: 24 канал
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