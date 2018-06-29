Молодые люди справили нужду на памятник Героям Майдана в Сумах

В ночь на 29 июня двое молодых мужчин решили справить нужду на памятный знак Героям Майдана. Произошло это в сквере Героев Небесной Сотни в Сумах.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области, такие действия хулиганов заметил патруль полиции, который проезжал мимо.

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Памятник Героям Майдана располагается в сквере Героям Небесной Сотни на улице Петропавловской в Сумах

По словам правоохранителей, злоумышленниками оказались жители Черниговской области, которые являются выпускниками сумских учебных заведений.



Злоумышленниками оказались жители Черниговщины

Как отмечается, весь "процесс" молодые люди снимали на мобильный телефон, а когда их задерживали патрульные, один из них пытался избавиться от записи. Ее следователи уже приобщили к уголовному производству.

Кроме того, увидев сотрудников полиции, молодые люди начали убегать.



Парни все свои хулиганские действия снимали на мобильный

В полиции их действия уже квалифицировали как хулиганские и открыли уголовное производство. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры.

Также правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, им грозит ограничение сроком до 5 лет, или лишение свободы на срок до 4 лет.

Сейчас злоумышленники дают объяснения.

Напомним, в начале марта в Херсоне вандалы гнусно испортили стенды мемориала Героям Небесной Сотни и погибшим бойцам войны на Донбассе.